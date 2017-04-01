أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مكرم محمد أحمد: أردوغان «بضاعة مغشوشة» وحكمه سيزول قريبًا

Google+ Print
مكرم محمد أحمد: أردوغان «بضاعة مغشوشة» وحكمه سيزول قريبًا مكرم محمد أحمد: أردوغان «بضاعة مغشوشة» وحكمه سيزول قريبًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، إن الزعماء العرب حرصوا علي حضور القمة العريبة رقم 28 بالأردن، حتى لا يتهموا بالتخاذل عن حل الأزمات الحالية، سواء كانت الليبية أو اليمنية أو الفلسطينية.

وأضاف محمد أحمد، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، الذي يقدمه على قناة «دي أم سي»، أن وجه الإرهاب واحد على الجميع، ولابد من القضاء عليه من جذوره، متابعًا أنه لا يوجد دولة عريبة يمكنها أن تحارب الإرهاب بمفردها، مستنكرًا قيام بشن حرب علي الإرهاب منذ 4 سنوات في حين إحدي الدول العريبة تدعمه.

شاهد أيضا

ومن ناحية أخرى، هاجم نقيب الصحفيين السابق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه يعيش أشد أيامه بؤسًا بعد أن كشفته أمريكا ودول أوروبا، مستطردًا: «أردوغان أصبح بضاعة مغشوشة أمام العالم أجمع».

وأوضح أن الرئيس التركي لن يكون حاكمًا لتركيا قريبًا، ولن يتمتع بالدستور الذي فصله لنفسه، واصفًا إياه بالشخص «الغطراس»، فرغم الهزائم التي تعرض لها إلا أنه ازاد غطرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه