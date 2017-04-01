مكرم محمد أحمد: أردوغان «بضاعة مغشوشة» وحكمه سيزول قريبًا

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قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، إن الزعماء العرب حرصوا علي حضور القمة العريبة رقم 28 بالأردن، حتى لا يتهموا بالتخاذل عن حل الأزمات الحالية، سواء كانت الليبية أو اليمنية أو الفلسطينية.

وأضاف محمد أحمد، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، الذي يقدمه على قناة «دي أم سي»، أن وجه الإرهاب واحد على الجميع، ولابد من القضاء عليه من جذوره، متابعًا أنه لا يوجد دولة عريبة يمكنها أن تحارب الإرهاب بمفردها، مستنكرًا قيام مصر بشن حرب علي الإرهاب منذ 4 سنوات في حين إحدي الدول العريبة تدعمه.

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ومن ناحية أخرى، هاجم نقيب الصحفيين السابق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه يعيش أشد أيامه بؤسًا بعد أن كشفته أمريكا ودول أوروبا، مستطردًا: «أردوغان أصبح بضاعة مغشوشة أمام العالم أجمع».

وأوضح أن الرئيس التركي لن يكون حاكمًا لتركيا قريبًا، ولن يتمتع بالدستور الذي فصله لنفسه، واصفًا إياه بالشخص «الغطراس»، فرغم الهزائم التي تعرض لها إلا أنه ازاد غطرسة.