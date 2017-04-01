فيديو| أهالي الزقازيق عن واقعة التحرش: «نفس اللي حصل في فيلم التجربة الدنماركية» 

التحرير

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شهدت مدينة الزقازيق واقعة مؤسفة، قام خلالها مجهولون بالتحرش بفتاة في أثناء سيرها بمنطقة فيلل الجامعة التابعة لقسم شرطة ثاني الزقازيق، وحاول البعض تجريدها من ملابسها لولا تدخل الأهالى وأصحاب الكافيهات الموجودة بالمنطقة، الذين تمكنوا بعد عناء من انتشال الفتاة من بين أيادى المتهمين، وإدخالها إلى أحد الكافيهات وإغلاق الباب لمنع الشباب من الوصول إليها حتى وصلت قوات الشرطة، التى كان لها دور كبير فى السيطرة على الوضع المتأزم وفق ما جاء فى شهادات الأهالى.

«التحرير» توجهت إلى مكان الواقعة لتقصى الحقيقة والاستماع لأقوال شهود العيان بشأنها، إذ قال عمرو هاشم – صاحب الكافيه الذى احتمت به الفتاة: "كنت موجود داخل الكافيه، وفوجئت بحالة من الهرج والمرج فى الشارع، افتكرتها مشاجرة وعرفت إن فيه شباب لا تتخطى أعمارهم 19 سنة بيتحرشوا بفتاة".

وأضاف أن الأهالى وأصحاب الكافيهات المتواجدين فى المنطقة، فرضوا سياجا بشريا حول الفتاة وتلقوا الضربات التى كانت تسدد إليهم دون عبء بها فى سبيل انتشال الفتاة من بين أيدى المتحرشين، وبالفعل تمكنوا من إدخالها إلى الكافيه والاتصال بالشرطة، لافتًا إلى أن موقف الشرطة كان مشرفًا إذ حضر النقيب عبدالله وصفى معاون مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق فى غضون دقائق قليلة، وتمكن وبرفقته قوة من قسم الشرطة من اصطحاب الفتاة بعد مناوشات مع الشباب المتجمهرين فى الشارع.

الكابتن خالد الزاملى، أحد شهود العيان على الواقعة، قال: "اللي حصل ده كان زي فيلم التجربة الدنماركية"، حيث كان يتناول الطعام فى أحد المطاعم بالمنطقة، وفوجئ بزحام شديد وأصوات متعالية قادمة من اتجاه شارع مسجد الفتح بالمنطقة، فقام من فوره بالخروج لاستطلاع ما يجرى فى الشارع، وفوجئ بعدد كبير من الشباب الذين أكد أنهم ليسوا من سكان المنطقة، يتدافعون على فتاة ترتدى جيبة قصيرة محاولين التحرش بها، وهو ما دفعه بمساعدة الحاضرين إلى انتشالها من بين أيادى المتحرشين، ووضعها داخل كافيه والاتصال بالشرطة التي حضرت وتمكنت من اصطحاب الفتاة وإخراجها من الكافيه فى سيارة شرطة بعدما قام أحد المشاركين فى إنقاذها بسترها بجاكيت قبل خروجها مع الشرطة.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد زحامًا شديدًا من قبل الشباب خاصة يومى الخميس والجمعة، الأمر الذى يستدعى توفير دوريات متحركة لضبط مخالفات التحرش والقبض على مرتكبيها دون أن تتفاقم الأمور لمثل هذا الشكل الذى وقع بالأمس.

وروى إسلام عبدالرازق، شاهد عيان، الواقعة قائلا إنها بدأت بمجيء الفتاة التى كانت تسير وحدها فى الشارع من اتجاه شارع مسجد الفتح إلى منطقة فيلل الجامعة، وعندما عبرت الطريق قام أحد الشباب الذى تصادف مروره وقتها بإضاءة كشاف السيارة نحوها، الأمر الذى أظهرها واضحة أمام جميع الشباب، ومن ثم قام أحدهم بالتحرش بها لفظيًا، ثم قام بتتبعها ففتح المجال أمام عدد من الخارجين عن القانون للتحرش بها.

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وأضاف أنه وسط التزاحم الشديد بدأت الفتاة فى الهرولة فرارًا منهم إلا أنهم لاحقوها وقام عدد منهم بجذبها من يدها ومن ملابسها، فوصل عدد المتجمهرين إلى نحو 200 شخصًا، ما دعا الأهالى إلى التدخل محاولين تفريق الشباب لكن دون جدوى، ومع زيادة عدد الأهالى المدافعين عنها، تمكنوا أخيرًا من انتشالها والتحفظ عليها فى أحد الكافيهات فى حالة انهيار شديد، ثم قاموا بالاتصال بالشرطة التى حضرت من فورها، وهنا بدأت المناوشات بين قوات الشرطة والشباب المتجمهرين، الذين وصل بهم الحد إلى محاصرة سيارة الشرطة، مما دعا الضابط والقوة المرافقة له إلى إطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق الشباب، ثم اصطحبها سريعًا من المنطقة إلى ديوان القسم.

أحمد جريدة، أحد شهود الواقعة، قال إنه كان يجلس فى الكافيه لحظة الواقعة، وفوجئ بتعالى الأصوات وشياع حالة من الهرج والمرج فى الشارع، وظنَّ فى بادئ الأمر أنها مشاجرة بين مجموعة من الشباب أو شيء من هذا القبيل، لكنه فوجئ بأنها واقعة تحرش جماعى بفتاة بدت منهكة وسط هذا الكم من الشباب المتدافعين عليها، حيث قام من فوره بصحبة عدد كبير من الحضور ممن استشاطوا غضبًا من الموقف، وقاموا باقتحام صفوف الشباب المتحرشين، لدفعهم بعيدًا عن الفتاة، ثم قام أحدهم بإدخالها سريعًا إلى داخل الكافيه، فى الوقت الذى قام فيه العاملون والأهالى بفرض حائط بشرى أمام الكافيه لمنع وصول الشباب إليها مجددًا، وفور الاتصال بالشرطة دفع الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق بقوة على رأسها النقيب عبدالله وصفى معاون المباحث، تمكنت من الوصول إلى محل الواقعة فى غضون دقائق قليلة، حيث قاموا بمحاولة تفرقة الشباب، غير أن الأعداد كانت كبيرة لدرجة تجعل فضهم أمرا مستعصيا، فقامت القوة بإخراج الفتاة سريعا فى سيارة الشرطة وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لفتح الطريق أمامهم للانصراف، وتمكنوا أخيرًا من السيطرة على الوضع المتأزم.

وفى وقت لاحق تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ثاني الزقازيق، من ضبط 6 من الشباب المشتبه فى تورطهم فى محاولة الاعتداء على الفتاة وتجريدها من ملابسها والتحرش بها، مساء أول من أمس الخميس، فى منطقة فيلل الجامعة بدائرة القسم.

وأفادت التحريات التى أجراها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق بأن الفتاة حضرت إلى مدينة الزقازيق لحضور حفل زفاف شقيقة زميل لها، وعقب انتهاء الفرح قامت بالخروج فى منطقة الفيلل للتنزه، قبل أن تتعرض لتلك الواقعة، وبعرض المشتبه فيهم من المقبوض عليهم على الفتاة تمكنت من التعرف على أحدهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إدارى قسم شرطة ثاني الزقازيق لسنة 2017.​