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السياحة || النجم العالمى "سيلفستر ستالون" يزور مصر في إبريل

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السياحة || النجم العالمى "سيلفستر ستالون" يزور مصر في إبريل السياحة || النجم العالمى "سيلفستر ستالون" يزور مصر في إبريل

قال وليد البطوطى، مستشار وزير السياحة، وممثل الاتحاد الدولى للمرشدين السياحين بالشرق الأوسط، إنه تأكد زيارة نجم السينما العالمى سيلفستر ستالون برفقة أسرته فى شهر إبريل المقبل.
 
وأضاف مستشار وزير السياحة وممثل الاتحاد الدولى للمرشدين السياحين بالشرق الأوسط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النجم العالمى أبدى رغبته لزيارة فى رحلة خاصة وهناك تعاقد معه وترتيبات لتلك الزيارة.
 
وأكد البطوطى، أنه من المتوقع بعد زيارة بابا الفاتيكان لمصر حدوث انفراجة كبيرة وسريعة فى السياحة المصرية، مؤكدًا أن مصر من المناطق التى أصبحت تشكل وجهة لعدد كبير من الشخصيات العامة من مختلف دول العالم.
 
كان الفنان العالمى ويل سميث زار مصر الشهر الماضى، لزيارة المعالم السياحية والأثرية، مع عدد من أفراد أسرته، حيث زار منطقة الأهرامات والمتحف المصرى.
 
 
المصدر:اليوم السابع

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