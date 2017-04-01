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أبرز 5 تصريحات لعبير صبري: والدي وزوجي سببا لي عقدة نفسية.. وقبلات السينما حرام

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أبرز 5 تصريحات لعبير صبري: والدي وزوجي سببا لي عقدة نفسية.. وقبلات السينما حرام أبرز 5 تصريحات لعبير صبري: والدي وزوجي سببا لي عقدة نفسية.. وقبلات السينما حرام

قالت الفنانة المصرية عبير صبري إن مسألة زواجها مرة أخرى ستكون صعبة جدا، وخاصة أنها أصبحت متخوفة جدا من التجربة ومن الفشل.
 
عبير كشفت أنها ذهبت إلى طبيب نفسي بعد انفصالها عن زوجها، وقالت إن النفس تمرض مثل الجسد، وأن من حق كل إنسان من وقت لآخر أن يذهب إلى طبيب نفسي ليعالج مشاكله.
 
عبير قالت إنها فريسة سهلة لأي رجل وتمنت أن يكون حظها جيد لو قدر لها الزواج مرة أخرى.
 
عبير قالت إن قسوة والديها عليها وهي في الطفولة سببت لها عقدة نفسية حتى يومنا هذا ومازالت تعاني من ضربهم لها هي صغيرة.
 
الفنانة المصرية أكدت أنها تفكر في الفنانة الراحلة ميرنا المهندس كل يوم، وقالت إن وفاتها كانت صدمة لها لأنها لم تتوقع أن يقضي هذا المرض عليها، ودعت لها بالرحمة.
 
عبير أشارت إلى أنها ارتدت الحجاب مع ميرنا المهندس ولكن ميرنا خلعته قبلها، ورفضت الهجوم الذي تعرضت له ميرنا في هذا التوقيت، وكذلك الهجوم الذي تعرضت هي له ووصفت ما فعلته بالحرية الشخصية.
 
عبير صبري أكدت أن عودتها للحجاب مسألة ممكنة، وأشارت إلى أنها لا تستطيع حاليا ارتداء المايوه في أي مشهد، وكذلك قالت الفنانة إن قبلات السينما حرام، وهذا هو رأيها الخاص ولكنها لن تحجر على رأي أحد.
 
الفنانة المصرية قالت خلال لقائها ببرنامج «فحص شامل»، إنها قدمت بعض المشاهد في بداياتها، التي وصفتها بالجريئة ولكنها لم تندم عليها، ووصفت نفسها بأنها كانت مجرد أداة في يد المخرج.
 
عيد ميلاد عبير صبري
 
والدة عبير صبري
 
عيد ميلاد عبير صبري
 
عبير صبري
 
عبير صبري
 
المصدر:القاهرةgololy

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