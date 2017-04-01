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4 فوائد رائعة للقهوة الخضراء تهمّك معرفتها

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4 فوائد رائعة للقهوة الخضراء تهمّك معرفتها 4 فوائد رائعة للقهوة الخضراء تهمّك معرفتها

للشاي الأخضر مزايا وفوائد صحية فريدة وكذلك القهوة الخضراء؛ فكلاهما يحتوي على مغذيات ومضادت للأكسدة تجعل من كل منهما مشروباً رائعاً. تعرّف على فوائد اقهوة الخضراء خاصة لمرضى الضغط والسكري لتتناول منها كوباً كل يوم:

القهوة الخضراء مشروب صحي لمرضى السكري وارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط. تساعد القهوة الخضراء على خفض ضغط الدم المرتفع، فإذا كنت ممن يعانون من مشاكل مع الضغط استبدل القهوة الداكنة وتناول الخضراء مكانها. عند تحميص القهوة الخضراء لتصبح داكنة تفقد حبوب القهوة حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

تخفيف الوزن. مثل الشاي الأخضر، بينت دراسات أن تناول القهوة الخضراء يمنع تراكم دهون الجسم ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ما يجعلها مشروباً مفضلاً للرياضين والمهتمين بالرشاقة.

مضادات الأكسدة. تفقد القهوة الخضراء حصة من مضادات الأكسدة التي تحتويها أثناء التحميص. تحمي مضادات الأكسدة خلايا البشرة من التجاعيد، وتبطئ عميلة شيخوخة الجسم.

السكر والأنسولين. من فوائد القهوة الخضراء أنها تساعد على ضبط الأنسولين في الجسم لدى من لديهم ارتفاع في نسبة السكر بالدم، لأنها تخفض من ارتفاع الجلوكوز.

 
المصدر:24
 

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رئيس قسم الأخبار