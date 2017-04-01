تفاصيل وفاة طفلة بسبب “جرعة زائدة” من مزيل العرق

سمر العشري

كشفت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، تفاصيل وفاة بيغ داوتري (12 عاماً) في منزل متنقل للعائلة قرب البحر في لانكشاير في يوليو الماضي، حيث وجدتها والدتها مستلقية على سريرها دون حراك، لتتوفى بعد ساعتين من نقلها إلى مستشفى قريب.

ووفقًا للطبيب الشرعي، فإنه اتضح أنها استنشقت كمية كبيرة من مزيل العرق، مؤكدًا أن المواد المتطايرة في المعطر كانت سببًا في وفاتها، حيث أقدمت الطفلة على رش غرفتها، بمعطر الجسم الخاص بها، حتى نفد، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

أضاف الطب الشرعي انها استخدمت المعطر الذي يحتوي على “الإيروسول” بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى استنشاقها كمية كبيرة من المعطر، ووصف إخصائي في علم الأمراض الوفاة على أنها “نتيجة غير متعمدة لفعل متعمد”.

وعثرت الشرطة على عبوة العطر فارغة خارج المنزل المتنقل، مما يشير إلى أن المراهقة البريطانية استخدمتها بشكل مبالغ فيه.

وقال أطباء إن بيغ استنشقت غازي البوتان والأيزوبوتان لكن لم يظهر دليل على استخدام “مزمن” لهذه المواد، ويوضح تقرير الأطباء خطورة استنشاق عبوات العطر ومزيل العرق بشكل مبالغ، لاحتوائها على مواد خطرة.

المصدر:إعلام أورج

شبكةعيونالإخبارية

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