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لمرضى السكري || هذا النوع من التوابل يفرز الأنسولين .. تعرف عليه

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لمرضى السكري || هذا النوع من التوابل يفرز الأنسولين .. تعرف عليه لمرضى السكري || هذا النوع من التوابل يفرز الأنسولين .. تعرف عليه

مرض البول السكري ليس من الأمراض الخطيرة ولكن أعراضه الجانبية هي الأخطر منه ، لذا وجب على مرضى البول السكري تنظيم مستوى السكر بالدم والحرص على عدم ارتفاع نسبته عن الحدود الطبيعية له.
 
وفي هذا الشأن يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب ، ليس أفضل من القرفة لتنظيم السكر بجسم المريض وذلك بإضافته الى الطعام أو تناوله كمشروب بارد أو ساخن.
 

للحصول على هذه الفوائد بالنسبة لمريض السكري:

 
- تحفز القرفة البنكرياس على إفراز الأنسولين بنسبة أعلى ، وبالتالي حرق نسبة السكر العالية بالدم.
 
- تحتوي القرفة على مادة البوليفينول والتي تعمل على التحكم في مستوى السكر بالدم ، وبالتالي جعل نسبته عند مريض السكري مطابقة للشخص العادي.
 
المصدر:صدي البلد

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