بالفيديو.. «إجابة ذكية» من نيمار عن رأيه في كرستيانو رونالدو

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تحاشى اللاعب البرازيلي نيمار نجم برشلونة الإسباني، الحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، قائلا: «أنا لست مضطرا للحديث عنه»، مبررًا ذلك بأنه لا يعرفه معرفة شخصية.

وأضاف نيمار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على «أون إي»: «رونالدو وميسي لاعبان عالميان يتربعان على عرش كرة القدم منذ 10 سنوات، ويجب أن يحترما، لكني لا أعرفه جيدًا على المستوى الشخصي، ولا أحب الحديث عن أي شخص لا أعرفه جيدًا»، وهذا ما دفع أديب إلى وصف رد نيمار بالذكي.