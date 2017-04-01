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التموين || توفر اللحوم بسعر 85 جنيه للكيلو حتى عيد الأضحى في تلك الأماكن

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التموين || توفر اللحوم بسعر 85 جنيه للكيلو حتى عيد الأضحى في تلك الأماكن التموين || توفر اللحوم بسعر 85 جنيه للكيلو حتى عيد الأضحى في تلك الأماكن

صرح المتحدث باسم وزارة ممدوح رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” صباح أون”، أن الأسواق المصرية خاليا تماما من أي لحوم برازيلية محظور دخولها البلاد ، مشيرا إلى أن ليس هناك اعتماد رئيسي على هذا النوع من اللحوم.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تعهد بتوفير لحوم سودانية بالسوق المصري مذبوحا وفقا للشرعية الإسلامية في جميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، على أن يقدر سعر الكيلو من تلك اللحوم بنحو 85 جنيه.

موضحا أنه يتم الاعتماد على بعض المناشئ في اللحوم مثل السودان، مشددا على همية دور جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين، وأنه جاري مناقشة قانون يزيد من نفوذه بالسوق.

 

المصدر:مصرفايف

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