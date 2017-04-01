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في واقعة غريبة .. وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يكرم نفسه أبًا مثاليًا

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في واقعة غريبة .. وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يكرم نفسه أبًا مثاليًا في واقعة غريبة .. وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يكرم نفسه أبًا مثاليًا

في سابقة هي الأولى من نوعها اختار الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، نفسه أبدًا مثاليًا ونظم احتفالا بمكتبه صباح أمس ودعا إليه قيادات المديرية والموجهين العموم وقيادات المديرية، والأوائل في المواد الدراسية وبعض الموظفين وتسلم منهم شهادة تكريم كأب مثالي.

رد الدكتور غازي البنواني على ما حدث

وجه  الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الشكر لبرنامج ( الجمعة في ) المذاع على فضائية ( إم بي سي مصر)، مساء اليوم الجمعة قائلًا: ” أخلاق الدكتور غازي لا يتبع هذه الأساليب التي يستخدمها الساخرون مني، وطبعًا القصة مختلفة اطلاقًا عما قيل” .

وأضاف : “أنا المسؤول عن رأس العملية التعليمية وكان لزامًا علي أن أراعي كل الناقص في المديدرية، ولما كانت جميع المدارس المحافظة تكرم الأم المثالية على مستوى الادارات التعليمية بالوادي الجديد فكان لزامًا علي أن أكرمهم، ومن حقي الطبيعي أن أقوم بتكريم نفسي أبًا مثاليًا”.

وتابع: ” حددنا موعد لتكريم أم مثالية من بين ثلاثة سيدات، وإدارة التوجيه المالي والإداري اختارتهم وقلت يأخذوا أي مساهمة من جيبي الخاص بعيدًا عن ديوان عام المديرية، والحقيقة فوجئت بتكريمي من قبل العاملين وما نشر مجرد محاولات تشهير”.

واستطرد:” كنت سأبدأ بالكلام لكن فوجئت مدير عام الشؤون المالية والإدارية قام بإعلان تكريمي أنا كأبًا مثاليًا، خلال تكريمنا لثلاثة أمهات مثالية في المحافظة “.

 

المصدر:مصرفايف

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