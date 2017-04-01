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سيدة تتخطى 60 عامًا تروي كيف تعرضت لمحاولة اغتصاب في توك توك بعد عودتها من تكريمها في عيد الأم

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سيدة تتخطى 60 عامًا تروي كيف تعرضت لمحاولة اغتصاب في توك توك بعد عودتها من تكريمها في عيد الأم سيدة تتخطى 60 عامًا تروي كيف تعرضت لمحاولة اغتصاب في توك توك بعد عودتها من تكريمها في عيد الأم

روت سيدة تتخطى الستين عامًا كيف تعرضت لمحاولة اغتصاب من سائق توك توك بعد عودتها من حفل تكريم عيد الأم في حي البساتين بالقاهرة.

وقالت خلال حوارها لبرنامج ( الجمعة في القاهرة ) المذاع على فضائية ( ام بي سي )، مساء اليوم الجمعة إنها ركبت توك توك عائدة إلى منزلها في حي البساتين وفوجئت بأن السائق يذهب بها إلى شارع مظلم فحينما سألته إلى أين هو ذاهب فقال لها : ” يا أمي أنا سأكرمك وسيكون عيدك أحلى”.

 

لم تعتقد أنه يقصد شيء ولكنها فوجئت بأنه توقف وبدأ يمسك بها من جسمها وشرع في اعتداءه عليها فقالت له :” يا ابني أنا عمري من عمر أمك عيب يا ابني ” فكان رده أن لطم وجهها بيديه.

وتابعت المرأة المسنة وهي تبكي : ” قلت يارب بحق قيام الليل الذي أصليه الساعة 3 احرسني ونجيني من هذا الظالم يارب أنت وحدك من ينجيني منه يارب وفوجئت راجل ومعه ابنه تدخلا”.

واستطردت: ” سائق التوك توك ارتبك وقال له هي لا تريد دفع الأجرة” مضيفة :” نزلت من التوك توك وسجدت أحمد ربنا انه نجاني من هذا الموقف.. أنا مسحت في البيوت حتى أزوج بناتي وأسترهم وراضية بقضاء الله وقدره”.

لم تخبر هذه الجدة أبناءها بما حدث لها إلى أن علمت ابنتها ذلك واتجهت إلى قسم شرطة البساتين الذي اتخذ اجراءاته فيما حدث، وفي نهاية حديثها وجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح بضرورة أن يهتم بأمن المواطن ويكافح سائقي التوك توك حتى لا يحدث لأي امرأة في مصر أي حالة من حالات الاعتداء هذه.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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