التموين || حقيقة خلط زيت عباد الشمس الأوكراني بنفايات دهن الدجاج .. وخبراء يحرجونها

سمر العشري

بعد انتشار شائعات تفيد بأن زيت التموين مخلوط بدهن دجاج، قام رئيس شركة الإسكندرية للزيوت أحمد عبد الوهاب بنفي هذا الخبر بشكلا قاطع، حيث أوضح أنه لم يتم خلط زيت عباد الشمس المستورد من أوكرانيا ويصرف مع المقررات التموينية بدهون الدجاج.

وأفاد عبد الوهاب بأنه تم استيراد 20 ألف طن من زيت عباد الشمس الأوكراني نظرا لشهرة أوكرانيا بزراعة عباد الشمس، مشيرا إلى أنه يتم استيراد الخام من شهر يونيو الماضي، حيث كان يتم بيع الزجاجة للمواطن بواقع 10 جنيهات وبعد قرار تعويم الجنيه زاد السعر إلى 20 جنيه.

لافتا إلى أن أي سلعة يتم استيرادها من الخارج يتم إرسال عينة منها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من أنها مطابقة للاشتراطات الصحية، وأوضح أن من لديه زيت أوكراني وعنده شكوك في جودته فليقدمه لوزارة الصحة لإثبات ما يدعيه.

الجدير بالذكر أن خبراء أجانب أكدوا أن الشركات الأوكرانية تقوم بخلط زيت عباد الشمس بدهن الدجاج، وأن أوكرانيا ستفرض عقوبات على المتورطين في تصدير الزيت المغشوش، ولعل شركة Allseeds من أبرز تلك الشركات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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