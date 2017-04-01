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بالفيديو || أول تعليق النيابة الإدارية بشأن "هدير" طفلة أبو الريش

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بالفيديو || أول تعليق النيابة الإدارية بشأن "هدير" طفلة أبو الريش بالفيديو || أول تعليق النيابة الإدارية بشأن "هدير" طفلة أبو الريش

قال  مدير مركز معلومات النيابة الإدارية المستشار ” أحمد عراقي” معلقاً على حالة الطفلة ” هدية”، والتي تعرضت لإهمال طبي شديد أثناء علاجها بمستشفى أبو الريش، مؤكداً أن النيابة لن تنتظر لتنقذ تلك الفتاة، قائلاً: ” لن ننتظر الإذن لإنقاذها”.

تعليق النيابة الإدارية

واضاف  مدير مركز المعلومات من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” محمد موسى” مقدم برنامج ” خط احمر”، والمذاع على قناة ” العاصمة ” الفضائية المصرية، مؤكداً أنه سوف يتم إحالة تلك الواقعة على الفور للتحقيق، وسيتم أخذ أقوال والدها.

الطفلة تصاب بشلل رباعي

حيث تعرضت الطفلة الصغير في السن ” هدية” لإهمال طبي خطير، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى أبو الريش، والذي نتج عنه شلل رباعي في أطرافها، والمفاجأة أن المستشفى رفضت استكمال علاج تلك الطفلة.

 

المصدر:مصرفايف

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