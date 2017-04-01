بالفيديو || لحظة انفجار أكثر من 16 أنبوبة بأحد المستودعات بــــ"بنى سويف" وسط رعب وذعر المواطنين .. وبيان الداخلية يكشف التفاصيل

سمر العشري

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو، يرصد لحظة انفجار مستودع بوتاجاز بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ويظهر حالة الزعر التي عاشها المواطنين، خلال لحظات الانفجار، في حين هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لمحل الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، قد تلقت، بلاغًا بوقوع انفجار داخل مستودع أسطوانات البوتاجاز بقرية بهبشين بدائرة مركز شرطة ناصر، حيث تبين وقوع انفجار بـ16 أسطوانة بوتاجاز واشتعال النيران بالمستودع، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإخماده، ومنع كارثة امتداد الحريق إلى باقي أسطوانات البوتاجاز بالمستودع.

وأسفر ذلك عن إصابة مالك المستودع، وأحد العمال بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حين قامت صحة بني سويف، برفع حالة الاستعداد القصوى بقسم الحريق بمستشفى بني سويف العام لاستقبال أي حالات مصابة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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