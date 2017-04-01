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الصحة || تحذر المواطنين من تناول هذا الدواء لأنه يسبب الوفاة وغير مسجل بقاعدة بيانات الأدوية

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الصحة || تحذر المواطنين من تناول هذا الدواء لأنه يسبب الوفاة وغير مسجل بقاعدة بيانات الأدوية الصحة || تحذر المواطنين من تناول هذا الدواء لأنه يسبب الوفاة وغير مسجل بقاعدة بيانات الأدوية

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة ، منشور كتابي يحمل رقم (13) لعام 2017 يتضمن تحذير هام للمواطنين من عدم التعامل أو التعاطى أو تناول هذا الدواء والمسمي مشروب”كيمي بيكت” وهو دواء مسكن للسعال، لأن هذا الدواء به غش دوائي وتسبب في العديد من حالات الوفاة على مستوى العالم.

كما تضمن المنشور الكتابي مطالبة إدارات التفتيش الصيدلي بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية أن تقوم بضبط وتحريز ما يوجد بالاسواق المحلية والوحدات الحكومية نظراً لأخطاره الجسمية على صحة المرضي وتسببه في حالات الوفاة في عدد من دول العالم.

وأكدت وزارة الصحة في هذا المنشور بأن هذا المنتج أو هذا الدواء غير مسجل بالكشوف وقاعدة البيانات الخاصة بالأدوية.

كما تضمن المنشور أيضاً إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في أي صيدلية يتم ضبط هذا المستحضر الدوائي وإفادة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بما تم في ذلك الأمر.

كيمي بيكت

 

المصدر:مصرفايف

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