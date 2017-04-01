أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالصور || الصحف القطرية تتطاول على الإعلام المصري وتصفه بأوصاف غير لائقه

  • مصر
  • 1 ألف
Google+ Print
بالصور || الصحف القطرية تتطاول على الإعلام المصري وتصفه بأوصاف غير لائقه بالصور || الصحف القطرية تتطاول على الإعلام المصري وتصفه بأوصاف غير لائقه

قام الإعلام القطري بمواصلة هجومه القوي على الإعلام المصري و تطاوله المستمر من خلال وسائله المختلفة، حيث اتهم الإعلام المصري بكثير من العبارات القوية والمسيئة حيث وجه له عبارة مؤكداً من خلالها أنه مصاب بحالة من السعار .

الراية تتطاول على الإعلام المصري

حيث قامت جريدة صحيفة ” الراية” القطرية بإعداد ملف كامل عن وسائل الإعلام المصري، وتحليلاته للمشهد السياسي سواء الداخلي أو الخارجي، حيث وصفت تلك الصحيفة  الإعلام المصري بأنه ” بلطجي وسفيه”  وهذا أحد عناوين لمقال لها، كما كتبت  في العنوان “الإعلام المصري فالت و بلطجي وسفيه”.

ويأتي ذلك في ظل التوتر القائم بين جمهورية العربية والدولة القطرية، وأن ذلك سوف يزيد الفجوة بين البلدين وخاصة إعلام الدولتين.

%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%851.png

%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%852.png

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض