بالصور || الصحف القطرية تتطاول على الإعلام المصري وتصفه بأوصاف غير لائقه

سمر العشري

قام الإعلام القطري بمواصلة هجومه القوي على الإعلام المصري و تطاوله المستمر من خلال وسائله المختلفة، حيث اتهم الإعلام المصري بكثير من العبارات القوية والمسيئة حيث وجه له عبارة مؤكداً من خلالها أنه مصاب بحالة من السعار .

الراية تتطاول على الإعلام المصري

حيث قامت جريدة صحيفة ” الراية” القطرية بإعداد ملف كامل عن وسائل الإعلام المصري، وتحليلاته للمشهد السياسي سواء الداخلي أو الخارجي، حيث وصفت تلك الصحيفة الإعلام المصري بأنه ” بلطجي وسفيه” وهذا أحد عناوين لمقال لها، كما كتبت في العنوان “الإعلام المصري فالت و بلطجي وسفيه”.

ويأتي ذلك في ظل التوتر القائم بين جمهورية مصر العربية والدولة القطرية، وأن ذلك سوف يزيد الفجوة بين البلدين وخاصة إعلام الدولتين.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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