تشديدات أمنية مكثفة وتطويق المنشآت والمؤسسات الحكومية والحيوية بعد ما حدث بالأمس مع أشقاء "هولاكو الصعيد"

سمر العشري

قامت قوات أمن المنيا، اليوم بفرض تشديدات أمنية مكثفة على جميع المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية جنوبي المنيا، وذلك تزامنًا مع تشييع 4 من أشقاء وأتباع أحد أشهر المسجلين خطر “علي حسين” في المحافظة والشهير بـ “هولاكو” الصعيد، وذلك بعد مقتلهم فجر الجمعة خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام استهدفت مركز ديرمواس، وأصدرت النيابة اليوم قرارها بدفن جثث القتلى، وذلك بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتزامنت الإجراءات الأمنية مع تشييع جثامينهم.

وكانت حالة من الكر والفر واشتباكات بالأسلحة الآلية بين الشرطة وأربع أشخاص قالت الداخلية عنهم أنهم مسجلين خطر، ولقى الأشخاص الأربعة مصرعهم، وذلك في حملة أمنية لضبطهم بناحية نزلة البدرمان بدير مواس جنوب المنيا

وقامت الداخلية باستهداف هؤلاء الأربعة بعد كثرة البلاغات من الأهالي، بقيام هؤلاء الأربعة ممارسة أعمالهم الإجرامية فى تهديد وترويع المواطنين وفرض الإتاوات بدائرة مركز شرطة ديرمواس، وأثبتت التحريات صحة البلاغات المقدمة، مما استدعى قوات الأمن في الخروج في حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام أدت إلى مقتلهم، وضبط 5 بنادق آلية ، و2 طبنجة ، و1173 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، و45 خزينة

وكانت أسماء الأربعة المذكورين كالتالي:

**”تامر ح.ع” عاطل ومحكوم عليه فى سبع قضايا وهي “سلاح وسرقة وقتل عمد واستعراض قوة ومقاومة سلطات وسرقة، وعدد السنوات المحكوم عليه بها 73 سنة و6 شهور.

**”صدام.ح.ع” مزارع ومحكوم عليه فى قضيتين، قتل عمد بالسجن لمدة 500 سنة، بالإضافة إلى أنه مطلوب في قضايا أخرى.

**”حسن م.ع” مزارع، ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى7 قضايا “سلاح – مقاومة سلطات – قتل عمد” .

**”علاء ش.ع”، عاطل وكان بصحبة الثلاثة السابقين.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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