بالأرقام || ننشر أسعار عشرين سلعة مخفضة يتم صرفها على بطاقات التموين بدءاً من اليوم أول أبريل

سمر العشري

ننشر لحضراتكم أسعار 20 سلعة مقرره على البطاقات التمونية بداية من الشهر القادم لكافة المستفيدين من الدعم المقدم من خلال البطاقات التمونية، حيث أنه يمكن للمواطن الحصول على تلك السلع الموجود في البطاقات التمونية بنفس الأسعار المنشورة مع بداية أبريل 2017.

أسعار السلع

حيث يمكن الحصول على سمن صناعي 800 جرام بسعر 7.25، أما سعر كليو السكر بـ8.00 جنيهات، زجاجة زيت خليط 800مل بـ12 جنيهاً، كلور مبيض ملابس بسعر 2.10 جنيه، كيس مكرونة 350 جرام بسعر 2.25 جنيه، كيس فول معبأ بـ4.5.

كيس عدس مجروش 500 جرام بسعر 10 جنيهات، علبة جبن زيتونة 250 جرام بسعر 6.64 جنيه، شاي 250 جرام 9.25 جنيه، أما الشاي الـ40 جرام 2.75 جنيه، ومسلي صناعي 800 جرام 7.50 جنيهاً، زجاجة عباد الشمس لتر بسعر 10 جنيهات، وزيت الخليط لتر بـ8.70 جنيه، وعبوة الصلصة 320 جرام بسعر 3.25، سعر النس كافية الثلاثة في واحد بـ60 قرشاً، وعبوة صلصة 50 جرام .75 قرشاً.

حيث بلغ سعر جبنه فيتا 125 جراماً 3.65 جنيه، وجبن زيتون 125 جرام بسعر 3.65، وسعر سمن طبيعي 700 جرام بـ31.50 جنيه، أما شاي الخرز 250 جراما يتم بيعه بـ11.20 جنيهاً.

حيث تعمل الوزارة حالياً على توفير معظم السلع الذي يحتاجها وبأسعار مناسبة على البطاقات التمونية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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