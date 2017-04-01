الأرصاد : انخفاض جديد في درجات الحرارة مصحوب بسقوط الامطار على مختلف الانحاء وتحذير هام للمواطنين

سمر العشري

أعلن خبراء هيئة الارصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسود حالة الطقس خلال الساعات المقبلة بأنه سيسود طقس لطيف على شمال البلاد وحتى القاهرة والوجه البحري ، معتدل على باقي الانحاء نهاراً ، بارد ليلاً على كافة الانحاء.

وأشار خبراء هيئة الارصاد الجوية إلى أنه من المتوقع ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحب ذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية يمتد على بعض المناطق في الوجه البحري والقاهرة، واتجاه الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط في بعض الأحيان على عدد من المناطق.

وحالة البحرين ، فالبحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة وأقصى إرتفاع للموج مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما البحر الأحمر فحالته من معتدلة إلى مضطربة أيضاً وأقصى إرتفاع للموج م2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفى ذات السياق حدث خلال الساعات الماضية انقلاب مفاجىء فى الاحوال الجوية على الاسكندرية والسواحل الشمالية حيث هطلت الامطار بغزارة خلال ساعات الليل.

وتحذر هيئة الارصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس وخاصة خلال ساعات الليل.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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