فيديو.. ناقد رياضي يسب مرتضى منصور على الهواء: «إنت عبيط ولا إيه؟»

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انفعل الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، على الهواء، وقام بسب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ببعض العبارات الخارجة.

جاء انفعال زكي، خلال لقائه بحلقة الجمعة، من برنامج «الكرة في دريم»، الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور، على قناة «دريم»، ردًا على وصف مرتضى بأن من في الاستوديو مرضى نفسيين، قائلًا «مين اللي مرضى نفسيين، أنت اللي مريض نفسي ومحتاج تتعالج، أنت عبيط ولا إيه».

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وتابع الناقد الرياضي «اتكلم بأدب واحترام، الشوية دول تعملهم مع حد تاني مش معانا»، قبل أن يضطر الغندور الخروج إلى فاصل.