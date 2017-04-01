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تونس تستعد لمواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بإقالة مدربها

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تونس تستعد لمواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بإقالة مدربها تونس تستعد لمواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بإقالة مدربها

التحرير

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أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقده مع هنريك كاسبرجاك، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد تعرضه لهزيمتين وديتين، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية رسمية الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء "تونس إفريقيا"، عن مصدر لم تسمه بالاتحاد قوله: "تم إعلام مدرب الوطني هنري كاسبرجاك من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة) بقرار فك الارتباط بين الطرفين". وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن المدرب البديل في الأيام المقبلة".

وقدمت تونس أداء باهتا لتتجرع خسارتين متتاليتين أمام الكاميرون 0-1 والمغرب بنفس النتيجة، في مباراتين وديتين استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، في وقت سابق من شهر مارس.

وعاد المدرب البولندي في يوليو 2016 لتولي تدريب "نسور قرطاج"، بعد أن قاده بين 1994 و1998، وصعد معه لنهائي كأس الأمم الإفريقية عام 1996 قبل الهزيمة أمام جنوب إفريقيا البلد المضيف.

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وانتهت فترة كاسبرجاك 69 عاما، الأولى مع تونس عقب الخروج من الدور الأول في كأس العالم 1998 في فرنسا.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأم الأفريقية بمواجهة في يونيو المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضا النيجر وسوازيلاند، كما ستواجه منافستها الكونغو الديمقراطية في أغسطس في استئناف تصفيات مونديال 2018.

وتتقاسم تونس صدارة مجموعتها مع الكونغو الديمقراطية برصيد 6 نقاط، بينما لا تملك غينيا أو ليبيا أي نقطة بعد جولتين.

وودعت تونس مبكرا كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بالخسارة أمام سيراليون في دور الثمانية.

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التحرير

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