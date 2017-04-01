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أسعار العملات اليوم السبت 1 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم السبت 1 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم السبت 1 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٧٤٥ ٥٩.٤١٢ 04/1 12:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٥٣ 04/1 12:00 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٤٥ ٤٦.٩٨٧ 04/1 12:00 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 04/1 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٨ ٤.٩٢٥٤ 04/1 12:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 04/1 12:00 ص
دينار أردني ٢٥.٣٥٢١ ٢٥.٥١٦١ 04/1 12:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٣٧٥٨ ٢٢.٥٢٣٢ 04/1 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٥٩٨٥ ٢.٦١٨ 04/1 12:00 ص
كرون نرويجي ٢.١١٢٢ ٢.١٢٨٦ 04/1 12:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٥١ ٢.٠٤٠٦ 04/1 12:00 ص
يورو ١٩.٣٣٥٦ ١٩.٤٨٤ 04/1 12:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٣٤٣ ١٨.١٧٠٩ 04/1 12:00 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 04/1 12:00 ص
ين ياباني ١٦.١٥٥١ ١٦.٢٩٨٢ 04/1 12:00 ص
دولار استرالي ١٣.٧٧٩ ١٣.٨٨٦٦ 04/1 12:00 ص
دولار كندي ١٣.٤٨٩٢ ١٣.٥٧٤٧ 04/1 12:00 ص

 

المصدر:365 

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