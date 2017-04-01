سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 1/4/2017

سمر العشري

خرجت تصريحات رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، "أحمد الزيني" ، مشيرة إلى أنه ابتداءًا من يوم السبت الموافق 1 من شهر أبريل 2017 سوف تقوم الشركات المصرية المحلية بتغيير أسعار الحديد فى مصر ، ومن المقرر أن يتم خفض أسعار الحديد فى مصر مع مطلع الشهر الجديد بمقدار 300 جنيه، ليبدأ بيع سعر طن الحديد بداية من يوم غد بحوالي 9780 جنيها، وقد ورد فى البيان الصادر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنه قد قررت شركات الحديد والصلب الموجودة على الأراضي المصرية أن يتم خفض سعر طن الحديد بالأسواق المصرية نظرًا لحالة الركود التي شهدتها البلاد فى جميع الاسواق الخاصة بالحديد باعتباره أحد مواد البناء الهامة والضرورية فى مصر .

حيث توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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