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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 1/4/2017

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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 1/4/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 1/4/2017

سمر العشري

خرجت تصريحات رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، "أحمد الزيني" ، مشيرة إلى أنه ابتداءًا من يوم السبت الموافق 1 من شهر أبريل 2017 سوف تقوم الشركات المصرية المحلية بتغيير الحديد فى ، ومن المقرر أن يتم خفض أسعار الحديد فى مصر مع مطلع الشهر الجديد بمقدار 300 جنيه، ليبدأ بيع سعر طن الحديد بداية من يوم غد بحوالي 9780 جنيها، وقد ورد فى البيان الصادر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنه قد قررت شركات الحديد والصلب الموجودة على الأراضي المصرية أن يتم خفض سعر طن الحديد بالأسواق المصرية نظرًا لحالة الركود التي شهدتها البلاد فى جميع الاسواق الخاصة بالحديد باعتباره أحد مواد البناء الهامة والضرورية فى مصر . 
حيث توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم السبت :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم السبت :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 725 جنيه
أسمنت النصر النصر 708 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 698 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 708 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 725 جنيه
أسمنت حورس حورس 715 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 700 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 708 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 728 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 703 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 705 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنيه
السويس للأسمنت السويس 720 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 728 جنية
أسمنت تكنو تكنو 695 جنية
أسمنت حلوان حلوان 728 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 718 جنية
السويدي السويدي 723 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 700 جنية

 

المصدر:مصر365 

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