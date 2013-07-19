الحلقة التاسعة من "الزوجة الثانية": العمدة يخبر أبوالعلا برغبته في الزواج من فاطمة

كتب : سلوى الزغبي الخميس 18-07-2013 22:18

في الحلقة التاسعة من مسلسل "الزوجة الثانية"، أبلغ العمدة عتمان، والذي يلعب دوره الفنان عمرو عبد الجليل، أبو العلا بأنه يريد الزواج من فاطمة، حتى صاح به أبوالعلا وضربه، وظن أنه مات وهرب، متجهًا إلى بيت "راوية"، والتي تلعب دورها الفنانة نجلاء بدر، والتي حاولت أن تهدأ من روعه، مؤكدة له أن العمدة لن يستطيع أن يفعل له شيء.

فيما أمر العمدة بحضور المأمور إليه حتى يقبض على أبو العلا، مدعيًا بأنه كاد يموت من ضرب أبوالعلا، فيما أبلغته حفيظة، التي تلعب دورها الفنانة علا غانم، بأنها ستتجه للمنصورة لزيادرة الصالحين، وهي في حقيقة الأمر تنوي الذهاب إلى طبيب حتى تتعرف على السبب الحقيقي الذي يمنعها عن الإنجاب.

من ناحية أخرى طلبت فاطمة من زوجها أبو العلا أن يغادرا هذه البلدة، حتى يبتعدوا عن بطش العمدة عتمان.