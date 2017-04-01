بالصور.. اللحظات الأولى لإطلاق سراح «برلماني سوهاج»

التحرير

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ينشر «التحرير» الصور الأولى لنائب مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج في برلمان 2005 عقب إطلاق سراحه بعدما تم اختطافه من قبل تاجر أراضي وعقارات عقب صلاه ظهر الجمعة أمس بسبب خلافات بينهما.

وذكر بيان أمني أن مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل كثفت من تضييق الخناق على الخاطفين من خلال إغلاق مداخل ومخارج المركز ونشر دوريات أمنية مكثفة ليتم إطلاق سراحه من قبل خاطفيه.

وتبين أن وراء الواقعة كلا من عنتر م وشقيقه حمدي وشخص ثالث، وقاموا بخطف الدكتور خليفة رضوان واقتياده داخل سيارة ملاكي بسبب خلافات مالية بينهما.

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وأكد البيان أنه جارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبطهم.