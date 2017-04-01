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تحرير برلماني سابق اختطفه مجهولون في سوهاج

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تحرير برلماني سابق اختطفه مجهولون في سوهاج تحرير برلماني سابق اختطفه مجهولون في سوهاج

مصراوي Masrawy

الدكتور خليفة رضوان

سوهاج - عمار عبد الواحد:
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من تحرير الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، اختطفه مجهولون أمس الجمعة، تحت تهديد السلاح.

ووفق مصادر أمنية، أطلق الخاطفون الدكتور خليفة رضوان بعد تضيق الخناق عليهم أمنيًا، وغلق مخارج ومداخل المركز والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه.

وتكثف إدارة البحث الجنائي في سوهاج جهودها حاليًا، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وذلك بعد تحديد هوية بعضهم من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى جمعيات المجتمع المدني في المدينة، حيث وقعت عملية الاختطاف.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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