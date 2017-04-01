أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: طفل نازح يحمل أشياءه في "جوال"

Google+ Print
صورة وخبر: طفل نازح يحمل أشياءه في "جوال" صورة وخبر: طفل نازح يحمل أشياءه في "جوال"

مصراوي Masrawy

طفل سوري نازحًا من الرقة (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
طفل نازح يحمل أشياءه في "جوال" ومعها أعباء حياة كل أمله فيها أن يستطيع الهرب من موطنه طلبًا للنجاة من نار حرب لم ترحم أمه أو أباه ولم ترأف بضعفه أو بقلة حيلته وتظهر في وجهه ملامح المعاناة.

وتستمر معاناة المدنيين في الرقة مع استمرار الحملة العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي لتحرير المدينة من قبضة "داعش" الذي يتخذها عاصمة له في سوريا بفعل الأمر الواقع.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طفل يحمل أمتعته داخل "جوال" أبيض لحظة وصوله إلى منطقة "عين عيسى" التي يوجد بها معسكر مؤقت للاجئين الفارين من الرقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ