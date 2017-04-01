صورة وخبر: طفل نازح يحمل أشياءه في "جوال"

كتب - علاء المطيري:

طفل نازح يحمل أشياءه في "جوال" ومعها أعباء حياة كل أمله فيها أن يستطيع الهرب من موطنه طلبًا للنجاة من نار حرب لم ترحم أمه أو أباه ولم ترأف بضعفه أو بقلة حيلته وتظهر في وجهه ملامح المعاناة.

وتستمر معاناة المدنيين في الرقة مع استمرار الحملة العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي لتحرير المدينة من قبضة "داعش" الذي يتخذها عاصمة له في سوريا بفعل الأمر الواقع.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طفل يحمل أمتعته داخل "جوال" أبيض لحظة وصوله إلى منطقة "عين عيسى" التي يوجد بها معسكر مؤقت للاجئين الفارين من الرقة.