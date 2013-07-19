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الحلقة التاسعة من "الصقر شاهين": مؤامرة جديدة على "شاهين" لطرده من المكس

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الحلقة التاسعة من "الصقر شاهين": مؤامرة جديدة على "شاهين" لطرده من المكس الحلقة التاسعة من "الصقر شاهين": مؤامرة جديدة على "شاهين" لطرده من المكس

كتب : ربيع ممدوح الخميس 18-07-2013 23:15

كشفت أحداث حلقة اليوم من مسلسل "الصقر شاهين" مؤامرة جديدة على "شاهين" وحبيبته "ليلى" التي يطمع فيها ألد أعدائه "منذر"، حيث اتفقت "نوال" مع "منذر" ابن المعلم "فؤاد القرش" على الايقاع باليلى وزواجه منها، ورسمت له خطة لذلك عن طريق تحسين العلاقة بين "حسان" و"فؤاد القرش" حتي يوافق على زواجه من "ليلى" ويخلى طريق "شاهين" أمام "نوال".

كما ذهبت ليلى إلى "شاهين" في منزله لكي تسانده فيما حدث وقالت له إن خالها يريد أن يزوجها بغيره.

وفي نفس السياق، حاول "شاهين" حل لغز المؤامرة التي فقد بها ثقة الصيادين به، وكيف تلفت ثلاجات حفظ السمك في المركب، والتي لا يمكن للريح العاصفة أن تُتلف الثلاجات، وبدأ يتأكد من وجود يد خفية وراء، فذهب إلى المركب ليلاً وعندما وصل لكشف اللعبة، يضربه أحد على رأسه من الخلف فيقع مغشياً عليه، وهو عبدالله أبو الرجال وأعوان فؤاد القرش لأنهم نسوا دليلاً عليهم داخل المركب فذهبوا ليمحوه ولكنهم وجدوا شاهين هناك.

ويذهب شاهين إلى المعلم "حسان" لكى يقص عليه تفاصيل المؤامرة ويتهم "فؤاد القرش" لكنه لا يصدقه نظراً لأن فؤاد قد زاره وأعطى له مالاً لكى يشُد من أزره طبقاً للخطة التى رسمتها "نوال"، فيجد شاهين أنه لا يوجد أحد يستطيع فعل هذه المكيدة إلا "عبدالله أبوالرجال".

ويجتمع فؤاد القرش ومنذر وعبدالله أبو الرجال بالريس حسان لكى يشكون له مافعله شاهين ويطلب منه فؤاد أن يطرد شاهين وأمه من المكس نهائيا.

المسلسل درامي مصري من بطولة: تيم حسن رانيا فريد شوقي عادل أحمد زاهر ومن إخراج: عبدالعزيز حشاد و تأليف: إسلام يوسف.

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