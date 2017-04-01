اللقطات الأولى لمداهمة مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو، لعملية مداهمة مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت بمركز البدرشين، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن "رأفت. ع"، 55 عاما، مالك المصنع، يستخدم زيوت سبق استخدامها بمصانع الشيبسي عن طريق تنقية الشوائب، وإضافة مذيبات كيميائية، وإعادة طرحها بالأسواق.

وتوجهت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى مقر المصنع بقرية الشوبك الغربي، وتم ضبط المدير المسؤول، وتحو 15. 6 طن زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما ورد بتقرير مفتش الأغذية.