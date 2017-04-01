أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب رئيس مجلس الدولة: أخشى أن يكون «مقترح أبو حامد» نهاية للنظام

Google+ Print
نائب رئيس مجلس الدولة: أخشى أن يكون «مقترح أبو حامد» نهاية للنظام نائب رئيس مجلس الدولة: أخشى أن يكون «مقترح أبو حامد» نهاية للنظام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال نائب رئيس مجلس الدولة، سمير البهي، إن التعديلات التي قدمها النائب محمد أبو حامد على مشروع قانون السلطة القضائية، كان يجب عرضه على الجهات القضائية، فهذا الاقتراح الذي تقدم به لم يعرض على لجنة المقترحات وهو تدخل سافر في عمل السلطة القضائية.

وأضاف البهي خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، مع الإعلامية دينا موسى، بقناة "الحرة": أن مجلس الدولة أرسل ما يفيد برفضه التعديل بالإجماع، وتم إرسال هذا الرفض للنواب، ولكن القول بإن هناك تصريحات من هنا وهناك ليس مبرر لعمل مشروع جديد، وحتى لو تم عمل مشروع جديد كان يجب عرضه على السلطة القضائية.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن المجلس أرسل ردا على المشروع الأول ولكن التعديل الثاني لم يتم إرساله من الأساس، موضحًا أن استقلال القضاء هو استقلال للوطن والمواطن فلا حرية للمواطن دون قضاء مستقل، وهذا الأمر لا يتنازع عليه طرفان، ويجب أن يكون هذا الأمر بعيدًا عن أي تدخلات لا ترقى للمشروعية.

شاهد أيضا

وأضاف: "مذبحة 69 عقبها مباشرة انتهاء نظام، وما فعله السادات أنهى النظام، ومبارك عندما ضرب بإرادة الناخبين عرض الحائط وأظهر القضاء التزوير انتهي النظام، ومرسي عندما حاصر المحكمة الدستورية العليا انتهى النظام، وأخشى أن يعمل هذا التعديل لانتهاء النظام الحالي، أنا قاضٍ ولا أناشد أحدا وأطلب من التدخل ويعمل سلطاته الدستورية فهو رئيس الدولة".

واستكمل: "هذا المشروع تم تقديمه وتمريره في 6 ساعات فقط، فما هي المصلحة التي تجعل هذا المشروع يمر بهذه السرعة؟ مشيرًا إلى أن الواقع يؤكد أن هناك مشروع بتعديل قانون مجلس الدولة وهذا المشروع يعمل على الفصل بين المنازعات، فما الذي يقتضي سرعة إصدار هذا التعديل، فهل يقصد إصدار هذا التعديل قبل 30 يونيو قبل أن يأتي رئيس جديد لمحكمة النقض؟".

يذكر أن النائب محمد أبو حامد قدم تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية تتعلق بسن التقاعد لدى القضاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي