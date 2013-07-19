أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة التاسعة من "مزاج الخير": "براء" يعتدي على "رمانة"

Google+ Print
الحلقة التاسعة من "مزاج الخير": "براء" يعتدي على "رمانة" الحلقة التاسعة من "مزاج الخير": "براء" يعتدي على "رمانة"

كتب : أروا الشوربجي الخميس 18-07-2013 23:20

في الحلقة التاسعة من مسلسل "مزاج الخير"، اعترض "براء"، الذي يلعب دوره الفنان "محمد نجاتي"، طريق الراقصة "رمانة"، التي تلعب دورها الفنانة التونسية "درة"، وضربها في رسالة إلى "خميس أفندينا"، وقالت "رمانة" لـ"أفندينا" إن ما حدث لها مجرد حادث سرقة طبيعي خوفا عليه.

فيما وضعت "شوق" زوجة "أبوسنة"، والتي تلعب دورها الفنانة "علا غانم"، "عملا" تحت وسادة "أفندينا" رغبة منها في أن يحبها.

من ناحية أخرى، طلب "الملط"، صاحب الملهى الليلي الذي تعمل به "رمانة"، أن تعود وتعمل مرة أخرى بعد أن تركته لأنه جعل راقصة أخرى تنافسها في الملهي، وذلك بأمر من "العمروتي"، الذي يلعب دوره الفنان "حسين الإمام".

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، ودرة، وعلا غانم، وحسن حسني، وسميحة أيوب، ومحمود الجندي، وحسين الإمام، ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017