الحلقة التاسعة من "مزاج الخير": "براء" يعتدي على "رمانة"

كتب : أروا الشوربجي الخميس 18-07-2013 23:20

في الحلقة التاسعة من مسلسل "مزاج الخير"، اعترض "براء"، الذي يلعب دوره الفنان "محمد نجاتي"، طريق الراقصة "رمانة"، التي تلعب دورها الفنانة التونسية "درة"، وضربها في رسالة إلى "خميس أفندينا"، وقالت "رمانة" لـ"أفندينا" إن ما حدث لها مجرد حادث سرقة طبيعي خوفا عليه.

فيما وضعت "شوق" زوجة "أبوسنة"، والتي تلعب دورها الفنانة "علا غانم"، "عملا" تحت وسادة "أفندينا" رغبة منها في أن يحبها.

من ناحية أخرى، طلب "الملط"، صاحب الملهى الليلي الذي تعمل به "رمانة"، أن تعود وتعمل مرة أخرى بعد أن تركته لأنه جعل راقصة أخرى تنافسها في الملهي، وذلك بأمر من "العمروتي"، الذي يلعب دوره الفنان "حسين الإمام".

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، ودرة، وعلا غانم، وحسن حسني، وسميحة أيوب، ومحمود الجندي، وحسين الإمام، ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.