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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

وقعت، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة فى مختلف المناطق حول العالم و التى كان أبرزها انفجار فى باكستان و اشتباكات مع الانفصاليين بأوكرانيا، إضافة إلى احتجاجات بجاكرتا

1- عشرات القتلى فى انفجار بباكستان

 قوات الأمن الباكستانية تحيط موقع الإنفجار فى مدينة بارتشينار يوم الجمعة(أ ف ب)

ذكرت "إيه بي سي" الأمريكية، أن التفجير وقع قرب مسجد للشيعة بمدينة باراتشينار القبلية والقريبة من الحدود الأفغانية، مضيفة أن عمليات نقل الجرحى لا زالت مستمرة ، فيما تم إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المدينة.

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2- قتلى خلال اشتباكات مع انفصاليين شرقي أوكرانيا

 اشتباكات عنيفة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في دونستيك اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 13 آخرين خلال اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا شرقي البلاد.

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3- جرحى خلال أمام القنصلية التركية في بلجيكا

 اشتباكات عنيفة أثناء التصويت على التعديل الدستورى للجالية التركية فى بروكسيل الجمعة(أ ف ب)

اندلعت "حوادث خطيرة" أمام القنصلية التركية في بروكسل بين مؤيدين ومعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أسفر عن "العديد من الجرحى"، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

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4- اعتقال خمسة إسلاميين قبل مسيرة ضد حاكم جاكرتا

احتجاجات للمسلمين ضد حاكم العاصمة فى جاكرتا اليوم الجمعة(أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الاندونيسية خمسة نشطاء إسلاميين، قبل مسيرة مقررة ضد حاكم جاكرتا المسيحي، ووجهت لهم اتهامات بالتخطيط للاطاحة بالحكومة.

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5- إجلاء آلاف السكان بسبب إعصار ''ديبي'' في استراليا

مركبة عسكرية تساعد فى عمليات جهود اخلاء السكان فى كوينزلاند اليوم الجمعة(أ ف ب)

أجلت السلطات الأسترالية عشرات الآلاف من السكان بسبب فيضانات خطيرة تلت الإعصار الإستوائي "ديبي"، محذرة من خطر مواجهة حيوانات مفترسة.

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مصراوي Masrawy

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