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من وزن 100 الى 80 فقط في شهرين مع المليسة و الليمون دون رجيم فقدت كرشي ومؤخرتي و افخاذي

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من وزن 100 الى 80 فقط في شهرين مع المليسة و الليمون دون رجيم فقدت كرشي ومؤخرتي و افخاذي من وزن 100 الى 80 فقط في شهرين مع المليسة و الليمون دون رجيم فقدت كرشي ومؤخرتي و افخاذي

من وزن 100 الى 80 فقط في شهرين مع المليسة و الليمون دون فقدت كرشي ومؤخرتي و افخاذي حصريا على مجلة رجيم

نقدم لكم تجربة ناجحة لمن اصرت ان تمسح وزن 3 ارقام من ميزانها و نجحت في ذلك و ودعت  وزن المئه و اصبحت في الثمانينات في شهرين فقط .

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و فعلا فرق الصور عجيب خصوصا انها مارست الرياضة الاقوى في خسارة الوزن الزومبا.

 

التجربة الخيالية في فقدان 20 كيلو 

 

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فوائد الميلسية La verveine او رعي الحمام

مفيدة جدا في تخليص الجسم من السموم و المياه المحتبسه و تزيد سرعه الحرق خصوصا للاجسام الخامله

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المصدر : مجلةرجيم

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