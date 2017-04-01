من وزن 100 الى 80 فقط في شهرين مع المليسة و الليمون دون رجيم فقدت كرشي ومؤخرتي و افخاذي

شيماء مصطفى

من وزن 100 الى 80 فقط في شهرين مع المليسة و الليمون دون رجيم فقدت كرشي ومؤخرتي و افخاذي حصريا على مجلة رجيم

نقدم لكم تجربة ناجحة لمن اصرت ان تمسح وزن 3 ارقام من ميزانها و نجحت في ذلك و ودعت وزن المئه و اصبحت في الثمانينات في شهرين فقط .

و فعلا فرق الصور عجيب خصوصا انها مارست الرياضة الاقوى في خسارة الوزن رياضة الزومبا.

التجربة الخيالية في فقدان 20 كيلو

فوائد الميلسية La verveine او رعي الحمام

مفيدة جدا في تخليص الجسم من السموم و المياه المحتبسه و تزيد سرعه الحرق خصوصا للاجسام الخامله

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads