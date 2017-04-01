نادر شوقي: متعب مستمر في الأهلي.. وهذه حقيقة رحيل هاني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن الأزمة التي نشبت بين النادي الأهلي وعماد متعب، مهاجم فريق الكرة، انتهت بلا رجعة وأصبحت الأمور على ما يرام.

وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة "ميجا إف إم": "البعض حاول أن يحول تصريحات متعب إلى أزمة كبيرة بينه وبين النادي الأهلي لكن الأمور أصبحت جيدة واللاعب مستقر على البقاء والاستمرار في صفوف القلعة الحمراء مدة تعاقده التي تم تجديدها لموسم آخر، بدليل أنه وقع منذ البداية على بياض ولم يتكلم في أي شروط".

ونفي شوقي ما يتردد عن أن إصابة متعب سياسية وأنه يتعمد الهروب أو هناك عقوبة استبعاد فني موقعة عليه، حيث أشار إلى أنه يعاني من التهابات شديدة في عينه مرتبطة بغير فصول السنة من الشتاء الى الربيع.

علي جانب اخر ابدي نادر شوقي غندهاشه هو ومحمدهاني لاعب الأهلي من استبعاد اأاخير من معسكر مباراة مصر وتوجو الأخيرة خاصة وأن "هاني" يمر بحالة فنية عالية ومتميزة للغاية وصفها بأنها حديث الجميع.

شاهد أيضا

ونبه نادر شوقي إلى أنه لن يفتح أمر احتراف محمد هاني مع النادي الأهلي إلا بعروض رسمية وحقيقية فقط ولن يعتمد أبدًا على عروض شفهية أو مجرد إهتمام.

وانتقد نادر شوقي بما اعتبره انتقاد وحملات تشويه لرمضان صبحي تمارس من قبل بعض النقاد والمحللين في الوقت الذي يتلقي فيه اللاعب كل التقدير والإحترام من إدارة نادي ستوك سيتي الانجليزي.