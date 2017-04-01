الشراب السحري تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام و يلين البطن و ينظف القولون دون رجيم

شيماء مصطفى

الشراب السحري تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام و يلين البطن و ينظف القولون دون رجيم حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم هذا المشروب المعروف في عالم التخسيس يفقدك الكثير من الوزن و يخلصك من السموم.

الشراب السحري تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام و يلين البطن و ينظف القولون دون رجيم

المكونات

تفاحة خضراء + ليمونة خضراء + 2 لتر ماء مغلي + 2 ملاعف قرفةكبيرة .

التحضير

نغلي القرفه في الماء و نضيف الماء المغلي على شرائح التفاح و الليمون و نتركه ليلة كاملة مغطى .

الاستعمال

استهلاك اللترين يوميا اول كوبين على الريق .و الباقي على مدار اليوم .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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