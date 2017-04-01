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بعد هاتفها “القنبلة”.. سامسونج تطلق “جالاكسي إس 8”

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بعد هاتفها “القنبلة”.. سامسونج تطلق “جالاكسي إس 8” بعد هاتفها “القنبلة”.. سامسونج تطلق “جالاكسي إس 8”

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، إطلاق هاتف “غالاكسي إس 8″، وذلك في محاولة لكسب المستهلكين مرة أخرى بعد فضيحة احتراق بطارايات هواتف نوت 7 التي كبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارت.

وعلى الرغم من أن الهاتف الجديد لم يطرح في الأسواق حتى الآن إلا أن هناك تسريبات تكشف عن مواصفاته، ويحتوى الهاتف على شاشة بتقنية Super AMOLED الفائقة الوضوح بدرجة 2K Ultra HD، وستشغل الشاشة كافة مساحة الهاتف الأمامية تقريبا مع شريط ضيق جداً حولها.

وبحسب التسريبات أيضا فإن سامسونغ ستلغي زر Home بشكل نهائي وستعتمد بدلا من ذلك على زر افتراضي يعمل باللمس.

كما سيوفر الهاتف الجديد أحدث معالجات “كوالكوم” Snapdragon 835 وذلك في نسخ “غالاكسي إس 8” الخاصة بالولايات المتحدة وستعتمد على معالج Exynos في باقي الإصدرات.

 

ويعتمد “غالاكسي إس 8” على المساعد الرقمي Viv ومن الواصفات المهمة التي كشفت عنها التسريبات هو أن الهاتف الجديد سيحتوى على قاعدة خاصة يتم فيها تحويل الهاتف الذكي لكمبيوتر عن طريق وصله بشاشة عالية الدقة.

 

المصدر : مجلةرجيم

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