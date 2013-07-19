الحلقة التاسعة من "حاميها وحراميها": "ميشو" ينقذ ابنة "صفوت" من الخطف

كتب : محمد صبري الخميس 18-07-2013 23:24

في الحلقة التاسعة من مسلسل "حاميها وحراميها"، خطف "درغام" أسرة "فطين" وهدده بعدم إعادتهم إذا لم يحصل على البراءة لأحد رجاله، وينفذ "فطين" أوامر "درغام" لينقذ أسرته من الخطر ويعود بعروسه إلى المنزل.

فيما يذهب "ميشو" إلى "عم توفيق" الذي اعتاد الجلوس معه ليشكو له كل ما يضايقه ويؤلمه، فيساعده على الصبر على همومه.

ومن ناحية أخرى، يأخذ "التركي" "ميشو" إلى "عنتر" للعمل معه، ويعرف "ميشو" أن عنتر خطف ابنة "صفوت" ليجبره على إتمام صفقته، ويقرر "ميشو" عدم العمل مع "عنتر" وإنقاذ ابنة "صفوت" بمساعدة "التركي".

يعرف "ميشو" من "التركي" المكان المخطوفة فيه ابنة "صفوت" ويذهبا معاً لإنقاذها والعودة بها لأبيها.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.