كيف يساهم التمر في إنقاص الوزن؟

شيماء مصطفى

تناول التمر باعتدال يعتبر إضافة جيدة لنظام فقدان الوزن، فتكوين التمر الغني بالألياف الغذائية سيساعدك على زيادة امتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشعور بالشبع. كما وجدت بعض الدراسات علاقة تربط بين زيادة تناول الاغذية العالية بالألياف وتقليل محيط الخصر. إذا يمكنك استغلال هذه الصفة في التمر، وادخاله ضمن رجيم غذائي صحي محسوب السعرات وبالكميات المناسبة واستغلاله كوجبة خفيفة تساعد على زيادة الاحساس بالشبع وتمدك بالطاقة.

ويمكن للتمر أن يساعدك في فقدان الوزن عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة المجهزة السكرية ببضع حبات من التمر. تناول التمر يمكن أن يشبع الرغبة الملحة في تناول السكريات لما له من نكهة حلوة قوية تأتي من السكريات الطبيعية الموجودة بالتمر.

هذا فضلا عن أن التمر غني بالعناصر الغذائية التي تغذي الجسم بما في ذلك فيتامين B وفيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم. ويحتوي التمر على بوتاسيوم أكثر من الموز، والبوتاسيوم هو معدن ضروري لانتظام عمل خلايا الجسم بشكل صحيح. ويعتبر التمر مصدر ممتاز للطاقة بالإضافة الى البروتين، فكل 10 حبات من التمر يوفر 2 جرام من البروتين.

اتخاذ قرار لإنقاص الوزن هو اتخاذ قرار بتغيير نمط حياتك بأكملها، عن طريق الاستغناء عن الأطعمة المعالجة والأطعمة الغير صحية والتمسك بتناول الأطعمة الطبيعية، والحد من الكربوهيدرات والالتزام بروتين معتدل من ممارسة التمرينات الرياضية. وإضافة التمر الى الخطوات السابقة يعتبر عامل مؤثر وفعال لإنجاح خطة فقدان الوزن.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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