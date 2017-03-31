قائمة المواد الغذائية التي يمكنك تجميدها

شيماء مصطفى

يعتبر تبذير الطعام مشكلة خطيرة في العالم، ومع الأسف، تشير التقديرات إلى أن ما بين 30 و 40٪ من المواد الغذائية للإستهلاك البشري تكون في نهاية المطاف في سلة المهملات. لذلك يعتبر تجميد الطعام الوسيلة الوحيدة التي تساعد على الإستفادة القصوى من الأكل حتى تتجنبي رميها. اكتشفي معنا سيدتي المواد الغذائية التي يمكنك تجميدها.

الموز:

تستطيعين سيدتي تجميد الموز الناضج، لأنه عند تركك له في درجة حرارة الغرفة يتحلل بسرعة فمن الأفضل وضعه في الثلاجة حتى يحافظ على عناصره الغذائية. وعند استخدامها يمكنك تسخينه قليلاً في الميكروويف ثم إضافته إلى الكعك، أو عصير الموز…

الأفوكادو:

من المعروف أنه عند تقسيم الأفوكادو إلى نصفين وتركه في المطبخ يتأكسد ويصبح لونه بني، لذلك يمكنك تخزينه سيدتي في الثلاجة حيث عليك وضع لب الأفوكادو في وعاء محكم الغلق مع إضافة القليل من عصير الليمون. يمكنك تخزينه في الثلاجة لمدة أسبوع.

القهوة:

إذا تبقى لديك القليل من القهوة بعد تجهيزها، يمكنك سيدتي تجميده في علبة مكعبات الثلج واستخدامه مرة أخرى في العديد من الوصفات أو أثناء تجهيز العصائر والكوكتيل بدلاً من صبه في الحوض. يمكنك أيضًا استخدامه كعلاج للتجاعيد، السيلوليت، ومشاكل الجلد الأخرى.

الأعشاب الطازجة:

سواء البقدونس أو الكزبرة والأعشاب الطازجة الأخرى، يمكنها أن تتحلل وتصبح داكنة اللون إذا تركتها في درجة حرارة الغرفة لذلك عليك سيدتي فرمها وتجميدها في مكعبات الثلج مع تغطيتها بزبت الزيتون واستخدامها في الحساء والسلطات.

العنب:

من الفواكه التي تتحلل بسرعة لذلك يمكنك سيدتي تجميدها والإستفادة منها في الكعك والعصائر الطبيعية.

الطماطم:

غالبا ما يوصى بعدم وضع الطماطم في الثلاجة حتى لا تفقد الصفات الغذائية. ومع ذلك، عندما تكون ناضجة جدًا، يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة وتجميدها حتى تتمكني من استخدامها في صلصة الطماطم والعديد من الوصفات الأخرى.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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