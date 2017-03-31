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8 لاعبين يضعهم تشيلسي ضمن حساباته حال رحيل «هازارد»

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8 لاعبين يضعهم تشيلسي ضمن حساباته حال رحيل «هازارد» 8 لاعبين يضعهم تشيلسي ضمن حساباته حال رحيل «هازارد»

التحرير

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وضعت إدارة تشيلسي في حسابها مجموعة من اللاعبين، تسعى للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل البلجيكي ايدين هازارد. 

ووفقا لتقرير نشره موقع "توك سبورت" الإنجليزي، اليوم الجمعة، وضعت إدارة البلوز قائمة تضم كل من التشيلي أليكسيس سانشيز (أرسنال)، والألماني ماركو ريوس (بروسيا دورتموند)، والبرازيلي دوجلاس كوستا (بايرن ميونيخ)، والكولومبي خميس رودريجيز (ريال مدريد)، والفرنسي أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد)، والفرنسي عثمان ديمبلي (بروسيا دورتموند)، والفرنسي كيليان مبابي (موناكو)، والجابوني بيير اوباميانج (بروسيا دورتموند). 


وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي، ما قدمه هؤلاء مع أنديتهم خلال الموسم الجاري، داخل الدوريات الأوربية:

بيير أوباميانج

-اوباميانج

من خلال المستوى الرائع الذي يقدمه الدولي الجابوني اوباميانج، مع فريق بروسيا دورتموند الألماني، جعل أنظار إدارة نادي تشيلسي تلتفت إليه، وتضعه ضمن القائمة المرشحة لخلافة ايدين هازارد، إذ استطاع اوباميانج من إحراز 23 هدفا، في 23 مباراة خاضهم مع دورتموند، خلال الموسم الحالي. 

أليكسيس سانشيز 

سانشيز

تواجد التشيلي اليكسيس سانشيز، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، في القائمة التي وضعتها إدارة تشيلسي، في حالة رحيل نجم الفريق ايدين هازارد، إذ  تمكن التشيلي هذا الموسم، من خوض 27 مباراة بمقيص الجانرز، سجل فيهم 18 هدفًا، وصنع 10 أخرين، ويقدم سانشيز مستوي جيد مع كتيبة فينجر منذ بداية منافسات البريميرليج. 

ماركو ريوس

ريوس

دخل الألماني، ماركو ريوس، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، ضمن الأسماء المرشحة لخلافة هازارد في تشيلسي، إذ تمكن الألماني من خوض 11 مباراة سجل فيهم هدفين، وصنع 4 أخرين. 

دوجلاس كوستا 

دوجلاس كوستا

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البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب فريق بايرن ميونيخ، جاء ضمن الأسماء المرشحة لخلافة هازارد في تشيلسي، إذ تمكن صاحب الـ26 عاما، من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 4 أخرين، خلال 19 مباراة خاضهم داخل ملاعب البوندسليجا. 

عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

استطاع الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب فريق بروسيا دورتموند، أن يقدم مستوى رائع هذا الموسم بمقيص الفريق الأصفر، إذ تمكن صاحب الـ19 عاما، من الدخول ضمن القئمة المرشحة لخلافة هازارد، وشارك ديمبلي في 23 مباراة، سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 14 أخرين. 

خميس رودريجيز

رودريجيز

وضعت إدارة البلوز في حساباتها، الكولومبي، خميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد ضمن الاسماء التي تسعي لضمها تحسبا لرحيل هازارد، واستطاع صاحب الـ25 عاما، ان يسجل هدفين، ويصنع 5 أخرين، خلال 14 خاضهم بقميص الملكي. 

انطوان جريزمان

جريزمان 0

ضمت القائمة، الفرنسي انطوان جريزمان، لاعب اتليتكو مدريد الإسباني، صاحب الـ26 عاما، أحرز بمقيص أتليتكو 4 أهداف، وصنع 7 أخرين، خلال 27 مباراة خاضها مع الفريق. 

كيليان مبابي 

مبابي

تواجد الموهبة الفرنسية، كيليان مبابي، لاعب فريق موناكو الفرنسي، ضمن قائمة اللاعبين المرشيحن لخلافة هازارد في تشيلسي، وذلك من خلال الأداء الرائع، والأرقام التي حققها مع فريق هذا الموسم، شارك صاحب الـ18 عاما، في 25 مباراة، سجل فيهم 12 هدفا، وصنع 7 أخرين. 

 

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التحرير

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