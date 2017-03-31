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«فينجر والغيابات والاتحاد الأوروبي».. «جوارديولا» يتحدث عن موقعة الجانرز

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«فينجر والغيابات والاتحاد الأوروبي».. «جوارديولا» يتحدث عن موقعة الجانرز «فينجر والغيابات والاتحاد الأوروبي».. «جوارديولا» يتحدث عن موقعة الجانرز

التحرير

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انهال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالمديح على الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال، وذلك حسبما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، بخصوص لقائهما معًا، يوم الأحد القادم، خلال مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال جوارديولا: "يجب على المشجعين احترام ما قام به أرسين فينجر مع النادي، استمراره كمدرب ؟ أنا متأكد انه سيقرر القرار الافضل لأرسنال، وعندما يعود فينجر للفوز أوكد لكم 100% أن المشجعين سيكونوا سعداء مرة أخرى".

وأردف مدرب السيتي: "أرسين فينجر مدرب محترف ويملك لاعبين محترفين، يريدون الفوز في جميع المباريات المتبقية لهم هذا الموسم، وجميعنا نلعب لنفوز، نكون أقوياء عندما نكسب المباريات وضعفاء عندما نخسر، وأرسنال فريق كبير لكن عندما اللاعبين الكبار لا يؤدون جيداً هنا تبدأ التكهنات حولهم".

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وفيما يخص مانشستر سيتي، قال جوارديولا "نحن بحاجة للتحسّن التركيز وتصحيح بعض الأخطاء من أجل ما تبقى هذا الموسم والموسم القادم أيضاً، أنا ذهبت إلى ملعب الإمارات مع برشلونة ومع بايرن ميونخ، أعلم مدى صعوبة المباريات هناك".

وعن جاهزية الفريق والغيابات، قال مدرب السيتي "دي بروين ورحيم ستيرلينج وزاباليتا ليسوا جاهزين بنسبة 100% لمباراة أرسنال، وجميع اللاعبين متاحين لمباراة أرسنال بستثناء جابرييل خيسوس، لكنه بدء بالمشي، ونأمل أن يساعدنا في بقية المباريات هذا الموسم".

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. قال جوارديولا "القواعد يجب أن تكون نفسها على الجميع سواء لاعبين أو مهندسين أو محامين لا استثناءات".

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التحرير

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