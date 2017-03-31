تطورات قضية التحرش الجماعي بفتاة الشرقية

شيماء مصطفى

احتجزت نيابة قسم ثانِ الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، الشاب المتهم في قضية “التحرش الجماعي بفتاة الشرقية”، على ذمة التحقيقات، ليوم غد السبت، لحين ورود تحريات المباحث.

فيما قررت النيابة أيضًا صرف الفتاة، المجني عليها، من سراي النيابة، بعد سماع أٌقوالها، والتي اتهمت خلالها الشاب المذكور، بالتحرش بها، وتمزيق ملابسها.

كانت إحدى فتيات مدينة الزقازيق بالشرقية، تعرضت إلى واقعة تحرش مؤسفة بالمدينة، بعد مطاردة عشرات الشباب لها، للتحرش بها لفظيًا وجسديًا، بحجة ارتدائها ملابس مثيرة.

وأفاد شهود عيان، أن عددًا كبيرًا من الشباب بمجرد مشاهدتهم الفتاة، تجمعوا حولها وبدءوا في معاكستها لفظيًا وتحرشوا بها جسديًا، وحاول الكثيرون إبعاد المتحرشين عنها إلا أنهم فشلوا تمامًا، فقامت الفتاة بالجري في الشارع لمحاولة الهروب، وجرى خلفها الشباب، ثم احتمت الفتاة بأحد المقاهي الشهيرة للهروب منهم، فتجمعوا مرة أخرى أمامه، مما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة.

المصدر : إعلام أورج

شبكةعيونالإخبارية

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