«مريم المغازي».. طالبة صيدلة تبدع لوحات فنية بالدبابيس

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فتاة تدرس بكلية صيدلة - جامعة 6 أكتوبر، تُدعى مريم المغازي، تبلغ من العمر 21 عاماً، موهبتها الرسم والتي تعكس دراستها في الكيمياء وصناعة الدواء، قررت إلى جانب مسريتها التعليمية الاستفادة بموهبتها في صنع مختلف اللوحات بشتى الطرق.

أبدعت مريم في رسم لوحة من "دبابيس" دباسة الورق، واستعانت بـ14 ألف دبوساً في لوحتها، ونشرت صورها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلّقت عليها قائلة: "لوحتي.. دبابيس دباسة.. واكيد ماعددتش دبوس دبوس هما ١٤ علبة وكل علبة فيها ١٠٠٠ دبوس.. شوية خروج عن المعتاد".

ورسمت مريم لوحات تعبيرية أخرى بالرصاص، واستخدمت الـ"دبابيس" من قبل في رسم لوحة مبدئية لفتاة ترتدي قبعة مزينة بوردة، لتختمها بأدوات الفن العادية لتخرج منها لوحة إبداعية حازت إعجاب العشرات من متابعيها بـ"فيسبوك".