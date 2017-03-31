التحرش «حب من الجمهور» و«مفيش زي طليقي».. أبرز تصريحات «مروى» مع «جاسي العاصي»

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حلت الفنانة اللبنانية "مروى" ضيفة على برنامج "دائرة الشر"، تقديم الإعلامية جاسي العاصي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتطرقت خلال الحلقة إلى الكثير من جوانب حياتها الشخصية، ونرصد أبرز تصريحاتها في هذا التقرير.

أرفض القبلات

تعتبر مروى أن تقديم أدوار الإغراء ليس أمرًا سيئًا، مشيرةً إلى أنه بعد الشهرة تستطيع الفنانة أن تغير أو ترفض بعض الأدوار التي تُعرض عليها، موضحةً: "أرفض القبلات والأدوار المستفزة.. وأوافق على ما أراه مناسبًا لي.. ولم أقدم أي تنازلات لأحد".

طفولتها

كان ترتيبها الثالث بين أشقائها الخمسة، وتصف مروى طفولتها بـ"البسيطة"، لكنها كنت تحب أن تظهر بشكل أكبر من عمرها، قائلةً: "كنت بلبس جزم وقمصان ماما وأحط مكياج وأقف أتفرج على نفسي في المراية وانا عمري 8 سنين".



واقعة التحرش

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وعن واقعة التحرش بها في إحدى الحفلات منذ سنوات، قالت إن الأمر لا يتعلق بالملابس أو المظهر، وإن ما حدث معها دليل على حب الجمهور لها، لكن تم التعبير عنه "بطريقة زائدة"، معتبرةً أن الجمهور يفقد في بعض الأحيان إحساسه نتيجة حبه لفنان ما، وهو ما يجعله يندفع عند رؤية الفنانين في الواقع، على حد قولها.

طليقها

نفت مروى ارتباطها عاطفيًا خلال الفترة الحالية، وأثنت خلال الحوار على طليقها، قائلةً: "مقولتش توبة يا جواز، بس مفيش حد هييجى أحسن من طليقي، لأنه لا يُوصف".

"أما نعيمة"

تعتبر الفنانة مروى أن الراحلة سعاد حسنى من أكثر الفنانات اللاتي تأثرت بهن، إلى جانب المطربة شادية، كما أشارت إلى أن أغنية "أما نعيمة" كان لها فضلًا كبيرًا في نجاحها.