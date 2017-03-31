العرب اليوم: توسيع المستوطنات الإسرائيلية وحصار داعش في الرقة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

تأثرت العواصم العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة، والتي كان أهمها قرار إسرائيل توسيع المستوطنات، وتفجير انتحاري شرقي بغداد، وحصار داعش في الرقة.

1- إسرائيل تقرر بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

جندي إسرائيلي يؤمن عمليات الإزالة للمساكن الفلسطينية في الضفة الغربية الجمعة(أ ف ب)

آثار قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة غضب الفلسطينيين، ووصفته عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان بأنه "استخفاف صارخ بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

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2- الجيش السوري يستعيد غالبية المناطق في حماة

جنود الجيش النظامي السوري يسيرون في محافظة حمص يوم 5 مارس 2017(أ ف ب)

استعاد الجيش السوري السيطرة على غالبية المناطق التي خسرها في محافظة حماة وسط سوريا بعد عشرة أيام من المعارك العنيفة إثر هجوم لفصائل مقاتلة بينها فصائل جهادية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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3- قتلى بتفجير انتحاري في العراق

تصاعد النيران جراء انفجار ناجم عن المواجهات بين القوات العراقية وداعش فى الموصل يوم 5 مارس 2017(أ ف ب)

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل جنديين عراقيين وإصابة إثنين آخرين بجروح بتفجير انتحاري شرقي قضاء الرطبة 420 كيلومتر غرب بغداد.

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4- حصار ''داعش'' في الرقة

مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في الرقة يوم 23 سبتمبر 2014(أ ف ب)

فرضت قوات سوريا الديمقراطية حصارًا كاملًا على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وذلك بعد سيطرتها على قرية الصفصاف الواقعة على بعد ستة كيلومترات شرق مدينة الطبقة.

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5- مسلحون يمطرون دار الإفتاء الليبية بوابل من الرصاص

تبادل إطلاق نار بين مسلحي داعش والجيش الوطنى الليبي في سرت -أرشيفية(أ ف ب)

تعرضت بوابة مقر دار الإفتاء الليبية بالعاصمة طرابلس لوابل من الرصاص أطلقه مسلحون داخل سيارة مصفحة وهو الاعتداء الثاني خلال هذا الشهر.

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6- انطلاق مناورات جوية سودانية سعودية

مروحية سعودية تقوم بانزال للقوات الخاصة أثناء مناورات في الحفر الباطن يو 10 مارس 2016(أ ف ب)

انطلقت مناورات التمرين الجوي المشترك (الدرع الأزرق 1) بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها السعودية بمدينة مروي شمالي السودان، وتستمر المناورات حتى 12 أبريل المقبل.

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