10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع مع الرئيس الصيني سيكون ''صعبًا للغاية''، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس العالم بالتضامن مع أهالي مدينة الموصل العراقية، وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لن تساوم على أمن أوروبا في مفاوضات الخروج، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، إنه لا يجب التركيز على مصير الرئيس السوري بشار الأسد في البحث عن حل للأزمة السورية، بينما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن انتهاء عملية ''درع الفرات'' لن يمنع تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سوريا.

1- ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني سيكون ''صعبًا للغاية''

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه الأسبوع المقبل مع نظيره الصيني شي جين بينج سيكون "صعبا للغاية".

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2- الأمين العام للأمم المتحدة: يجب التضامن مع أهالي الموصل

الأمين العام للأمم المتحدة (يسارًا) ورئيس إقليم كردستان (يمينًا) في مطار أربيل في 30 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذي يزور العراق حاليًا، "يجب أن يكون هناك تضامن دولي مع مع أهالي الموصل الذين عانوا لسنوات تحت حكم الجهاديين وواجهوا ويلات المعارك.

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3- بوريس جونسون: بريطانيا ''لن تساوم''حول أمن أوروبا

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في مقر حلف "الناتو" في بروكسل الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا لن تساوم حول أمن أوروبا، مشيرًا إلى أن أمن أوروبا لن يكون موضوع "مساومة" خلال مفاوضات الـ"بريكست".

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4- بوتين: النشاط البشري ليس سببًا للتغير المناخي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النشاط البشري ليس سببًا للتغير المناخي، مشيرًا إلى أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى ذوبان الجليد في شمال روسيا الذي سيسهّل بشكل خاص التنقل في هذه المنطقة واستغلالها لأغراض اقتصادية.

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5- وزير الخارجية الفرنسي: لا يجب التركيز على مصير ''الأسد''

وزير الخارجية الفرنسي مارك آيرولت خارج مقر وزارة الخارجية في باريس الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، إنه لا يجب التركيز على مصير الرئيس السوري بشار الأسد للتوصل إلى اتفاق سلام في سوريا، مضيفًا: "ينبغي أولًا أن نعرف ما إذا كانت الأسرة الدولية تحترم التعهدات التي قطعتها أم لا."

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6- وزير المالية الألماني: بريطانيا لا يمكن أن تتوقع الحصول على حقوق دون واجبات

وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في قمة الـ20 بألمانيا في 17 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن بريطانيا لا يمكن أن تتوقع الحصول على حقوق دون واجبات بعدما أعلنت رسميًا، خلال الأسبوع الماضي، أنها ستترك الاتحاد الأوروبي.

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7- وزير الدفاع الأمريكي: يوجد مقترح بـ''الناتو'' لإرسال قوات أمريكية لأفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لندن الجمعة (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وجود مقترح من قبل المسؤولين العسكريين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بإرسال قوات أمريكية إلى أفغانستان، لكنه أوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

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8- نائب رئيس جنوب إفريقيا: إقالة وزير المالية ''غير مقبولة''

نائب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في جوهانسبرج 2 أغسطس 2016 (أ ف ب)

وصف نائب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إقالة وزير المالية برافين جوردان بأنها "غير مقبولة تماما".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن نائب الرئيس قوله إنه لن يقدم على الاستقالة من منصبه ردًا على إقالة وزير المالية، مؤكدًا أنه سيستمر لـ"خدمة الشعب".

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9- المتحدث باسم الرئاسة التركية: انتهاء ''درع الفرات'' لن يمنع تنفيذ عمليات جديدة في سوريا

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (الثاني على يسار الصورة) بين بوتين وأردوغان في سان بطرسبرج 9 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه لا يجب تفسير إعلان تركيا انتهاء عملية "درع الفرات"، بأنها لن تهتم بالمخاطر الأمنية شمالي سوريا، أو أنها ستتوقف عن لعب دور هنالك، موضحًا أن الإجراءات والتدابير الأمنية مستمرة على أعلى مستوى في تلك المنطقة.

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10- رئيس ''التحالف الوطني'' العراقي: يجب تغيير منهج النظام السياسي

رئيس "التحالف الوطني" العراقي عمار الحكيم - أرشيفية

قال رئيس "التحالف الوطني" العراقي عمار الحكيم، إلى تغيير المنهج الذي يدار به النظام السياسي من الشراكة الوطنية إلى الأغلبية والأقلية الوطنية، كي يصبح القرار بيد المواطن ويضع ثقته فيمن يراه الأجدر لإدارة البلاد.

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