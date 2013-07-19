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الحلقة التاسعة من "ميراث الريح": "علياء" تتعرض للاغتصاب.. و"الطيب" يتهم "ثابت" بإخفائها

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الحلقة التاسعة من "ميراث الريح": "علياء" تتعرض للاغتصاب.. و"الطيب" يتهم "ثابت" بإخفائها الحلقة التاسعة من "ميراث الريح": "علياء" تتعرض للاغتصاب.. و"الطيب" يتهم "ثابت" بإخفائها

كتب : مروة مدحت الخميس 18-07-2013 23:30

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ميراث الريح"، بمقابلة رحمة، التي تلعب دورها الفنانة سمية الخشاب، مع مديحة ابنة الحاج إبراهيم الطيب، ويتفق سمير مع عائلته عن تفاصيل زواجه من مديحة، ويخبر سليم الحاج إبراهيم أن ثابت يجلس مع سكرتيرة المدير المالي لفترات طويلة، وتتشاجر رحمة مع إحدى الطبيبات بالمستشفى؛ بسبب معاملتها القاسية مع المرضى.

ويفاجئ الحاج إبراهيم الطيب ابنه ماجد في منزله، فيكتشف أنه يلعب القمار مع أصدقائه كل يوم، ويخبره بأنه لا يريد أن يراه مجددا، ويتشاجر صبري مع زوجته بسبب الأموال، وتتحدث علياء، ابنة صبري، إلى ثابت وتطلب منه أن تقابله حالا، وتتصل به سكرتيرة المدير المالي وتطلب مقابلته.

من ناحية أخرى، يخطف مجموعة من الشباب علياء ويعتدون عليها ثم يلقونها في الشارع، ويبلغ صبري عن اختفاء ابنته، ويأتي ثابت إلى والدته وتتهمه بأنه يعرف مكان اختفاء علياء، وينكر ثابت كل ما قالته والدته، ويحكي ثابت لوالده أن علياء تحدثت إليه وطلبت مقابلته لكنه لم يذهب إليها.

ويتلقى صبري اتصالا هاتفيا ليخبره أنهم وجدوا علياء وأنها في المستشفى، ويخبر الطبيب صبري أن ابنته تعرضت للاغتصاب، ويسأل الحاج إبراهيم نهى، سكرتيرة المدير المالي، عن موعد مقابلتها لثابت ابنه ليتأكد من صدق كلامه.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.

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