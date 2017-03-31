أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسامة الأزهري: الثقة مهزوزة بالمؤسسة الدينية منذ 60 سنة

Google+ Print
أسامة الأزهري: الثقة مهزوزة بالمؤسسة الدينية منذ 60 سنة أسامة الأزهري: الثقة مهزوزة بالمؤسسة الدينية منذ 60 سنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فسر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، انحسار الثقة في علماء الأزهر الشريف بسبب فقدهم لكثير من الأدوات العلمية الصحيحة التي اعتاد عليها الناس من مؤسسة الأزهر الشريف وذلك ظهر منذ 60 سنة بعدما كان الأزهر على مدى ألف سنة مصدر ثقة الناس جميعاً، مؤكدا أن هناك ظاهرة كبيرة من الانحسار في أداء رجل الدين وأن الثقة مفتاح كبير جداً في عمل الداعية والعالم الإسلامي".

وأضاف "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الدسوقي رشدي، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار "One"، أنه عندما نعود بالذاكرة إلى تاريخ المؤسسة الأزهرية نجد أنها كانت كاسبة لثقة الناس جميعاً وذلك بسبب النظام العلمي المتبع الذي يخرج شخصيات لديها تكوين علمى رصين يبني عقلية علمية قادرة على التحليل وفك الأحداث والأزمات وبناء شخصية راجحة قادرة على أن تتفاعل ولديها لياقة اجتماعية عالية تؤدي إلى أثر مجتمعي حميد يخلق ثقة لدى الجميع على المستوى البعيد.

شاهد أيضا

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الأزهر الشريف عبر ألف سنة قدم خدمة جليلة للناس تسعفهم في الأزمات مما يؤدي لاكتساب الثقة ولكن خلال الـ60 سنة الماضية انحسر هذا الأداء الرفيع رغم ظهور نماذج مضيئة مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن كانت هناك نماذج تمارس العمل على أرض الواقع فقدت الكثير من الأدوات ومن التكوين العلمي الصحيح وبدأ الناس يلمسون المواقف المختلفة بقدر من عدم الرضا كونه ليس العمل الجليل المعتاد عليه من علماء الأزهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن