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محافظ القليوبية يأمر بإعانة لأسرتين وتسكينهم عقب احتراق منزلهم

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محافظ القليوبية يأمر بإعانة لأسرتين وتسكينهم عقب احتراق منزلهم محافظ القليوبية يأمر بإعانة لأسرتين وتسكينهم عقب احتراق منزلهم

مصراوي Masrawy

محمود عشماوي محافظ القليوبية

بنها - أ ش أ:
أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بسرعة تسكين أسرتين متضررتين جراء اشتعال النيران فى منزلهم بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة وهدمه ، حيث تم نقل الأسرتين إلى دار الضيافة وتوفير كافة الرعاية الاجتماعية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف اعانات مالية بلغت 11 ألف جنيه لكل أسرة بمساعدة الجمعيات الأهلية بحى شرق شبرا الخيمة وتوفير مفروشات وبطاطين عاجلة وغسالات كهربائية وملابس مراعاة لظروفهم.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمنزل بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة ، وانتقلت الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق ، وتم إبلاغ الحماية المدنية ووحدة الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

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