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كريم فهمي.. ممثل «الصبح» وطبيب أسنان «بعد الضهر»

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التحرير

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لم يمنعه حبه للفن من ممارسة مهنته في طب الأسنان، إنه الممثل والسيناريست، كريم فهمي، الذي يقوم دائمًا بمشاركة جمهوره كل جديد من داخل عيادته الخاصة التي يمارس بها عمله كطبيب محترف، من خلال صفحته على موقع فيسبوك.

 

و يقوم أيضًا بنشر صور لفنانين قام بعلاج أسنانهم، كان من بينهم الفنان محمد شاهين، ونجم ""، الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، الذي عالجه قبل زفافه بأيام، مشيرًا خلال لقائه ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، إلى أن أسنان الأخير كانت تحتاج للكثير من العلاج، الأمر الذي أثار ضحك الجمهور.​

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الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لكريم فهمي توقفت فترة نظرًا لانشغاله بالعديد من الأعمال، ولكنها أعلنت منذ فترة عن عودته لعيادة الأسنان، حيث قالت: "كل الناس اللي شرفتنا بالاتصال وعايزه حجز مع د.كريم فهمي هو موجود هيشتغل في العيادة يوم الخميس، وتم تحديد سعر الكشف 100 جنيه في مواعيد عمل تبدأ من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة العاشرة مساءً".

وتتفاعل بعض المعجبات أحيانًا مع منشورات الصفحة بشكل كوميدي، حيث يغازلن الفنان كريم فهمي عبر التعليقات.

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التحرير

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